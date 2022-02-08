Александр Терентьев: за пять дней до Олимпиады удалил «инстаграм»

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в спринте российский лыжник Александр Терентьев рассказал, от чего избавился перед прилётом в Пекин (Китай).
«За пять дней до Олимпийских игр я удалил приложение «Инстаграм» и не знаю, что там сейчас творится. Сегодня скачаю, посмотрю и всем постараюсь ответить. Аккаунт не удалил.
До этого мне «Инстаграм» не мешал, но, когда я не поехал со всеми на Олимпиаду, немножко терзало. Присутствие Юрия Викторовича Бородавко тогда помогло. Мы там сделали с ним много работы за эти дни, чтобы догнать всех. Мы готовились именно к спринтам», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 8 февраля 2022
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