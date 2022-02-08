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Терентьев рассказал о травме, которую получил перед вылетом на Олимпиаду в Пекин

Терентьев рассказал о травме, которую получил перед вылетом на Олимпиаду в Пекин
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Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в спринте российский лыжник Александр Терентьев рассказал, по какой причине приехал в Пекин (Китай) позже остальной национальной команды.

«Что за травма была перед Олимпиадой? На интервальной тренировке упал, и получилось так, что вроде и не такая страшная травма, но невозможно было продолжать дальше, потому что могло стать хуже и хуже, и я мог вообще сюда не приехать.

Напрягало ли то, что все уже здесь, а я там? Да! Я очень рад за Большунова и Спицова. Они — большие молодцы, с такими отрывами приехали. И я был очень рад, когда смотрел эту гонку. Меня самого это мотивировало, что всё получится», — передаёт слова Терентьева корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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