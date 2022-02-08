В Федерации санного спорта России назвали золотой бронзовую медаль Ивановой на ОИ

Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт отреагировала на завоевание Татьяной Ивановой бронзовой медали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Я верила в эту медаль! Знаю характер Тани, у неё невероятная сила духа. Проходила весь сезон на костылях и такое выдала. Это очень сильно. Она огромная молодец. Для меня эта бронза как золото. Это победа над своими страхами. Именно здесь она сломала ногу, на этой трассе. Сумела квалифицироваться за несколько этапов. Она неимоверная умница! Взяла свою заслуженную медаль», — сказала Гарт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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