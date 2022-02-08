«У Ивановой был тернистый путь к награде». Перетягин — о бронзе в санном спорте

Бывший саночник сборной России Александр Перетягин прокомментировал бронзу Татьяны Ивановой на Играх-2022 в Пекине. Это первая олимпийская награда женской сборной России по санному спорту в истории.



«Эмоции потрясающие! Очень счастлив за Татьяну. Она действительно много работала и долго шла к этой награде. У Ивановой был тернистый путь к личной награде начиная с 2010 года, когда она была четвёртой на Олимпийских играх в Ванкувере, в Сочи была пятой и конкретно сказала: «Мне нужна медаль в личных соревнованиях».



В связи с событиями в 2018 году Татьяна не получила приглашение на Олимпиаду в Корею, но слава богу, что ей получилось полностью оправдать себя в CAS. Этот сезон и в частности эта же трасса полностью её подкосили, она получила травму ноги. Рад, что в итоге Татьяна смогла пройти через все тернии, которые ей строил сезон.



Очень счастлив за Татьяну, просто очень рад! Рассчитывать на золото, конечно, без ошибок немок не приходилось, но Татьяна выдержала всё. Она большая молодец! Поздравляю всю команду!» — сказал Перетягин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Отметим, что в ходе сезона-2021/2022 Иванова получила серьёзную травму во время предолимпийской недели в Китае, но вернулась на трек за медалью.