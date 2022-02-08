Алимбекова — о серебре Смольского: вчера были слёзы расстройства, сегодня — слёзы счастья

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала выступление возлюбленного Антона Смольского в индивидуальной гонке на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Смольский завоевал серебро, отстрелявшись на ноль. Гонку выиграл француз Кентен Фийон Майе, бронзу – норвежец Йоханнес Бё. Это первая олимпийская медаль мужской сборной Беларуси по биатлону с 2010 года. На играх 2010 года в Ванкувере (Канада) Сергей Новиков также завоевал серебро в индивидуальной гонке.

«Вчера были слёзы расстройства, сегодня слёзы счастья. Это супер. Поздравляем всю страну», — приводит слова Алимбековой «Прессбол».

Отметим, что после своего выступления в индивидуальной гонке (пятое место) Алимбекова расплакалась перед журналистами.

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