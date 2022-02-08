Елена Вяльбе: сегодня расстроены за биатлонистов. Ну как, блин?

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, за какими видами спорта следит на Олимпийских играх — 2022.
«Думаю, сейчас вся страна смотрит Олимпийские игры, радуется за всех и огорчается за всех. Не только за лыжников. Мы сегодня расстроены за биатлонистов. Ну как, блин? У них так, блин, эта стрельба — я не знаю. Хотя, как говорят, странно, когда человек, имеющий за плечами винтовку, может прийти вторым. По идее, он всё время должен быть первый!
Ну, мы за всех радуемся. Сегодня у нас в сноуборде третье место. Мы тут орали, когда наша команда в фигурном катании победила. Мы между собой общаемся и поздравляем друг друга, радуемся. Вчера ещё была на награждении фристайла, видела Настюшку и была рада её поздравить лично», – сказала Вяльбе в эфире канала «Россия 24».
В индивидуальной гонке у биатлонистов Максим Цветков допустил единственный промах последним выстрелом, лишив себя возможности завоевать золотую медаль. Сноубордист Вик Уайлд стал бронзовым призёром в параллельном гигантском слаломе. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле.
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