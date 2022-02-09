Вяльбе высказалась о провале Клебо в скиатлоне

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о неудачном выступлении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в скиатлоне.

«Вообще считаю, что в первой гонке Клебо сделал хорошую тренировку. Гонка не удалась, а тренировка вышла на славу. Мне кажется, Йоханнес и сам должен понимать это», — приводит слова Вяльбе RT.

Напомним, в первой гонке в скиатлоне Клебо занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут. После этого Клебо завоевал золотую медаль в спринте коньковым ходом. Это четвёртое олимпийское золото в карьере Клебо. Три предыдущие золотые медали 25-летний норвежец взял на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

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