Почему Россия рухнула в медальном зачёте Олимпиады? Мы же завоевали три медали!

После победы России в командном турнире по фигурному катанию на медальный зачёт Олимпиады в Пекине было отрадно смотреть. Наша сборная шла на первом месте, опережая всех и по общему количеству наград, и, так скажем, по качеству. Правда, по ходу дня шведы подвинули нас на второе место, но мы были совсем рядом с вершиной.

А вот по итогам следующего дня Россия просто рухнула в медальном зачёте: провалилась со второго аж на седьмое место, заработав при этом за сутки три медали. Как же так вышло? Да очень просто. У нас три бронзы, а наши соперники добирали золотые награды.

Мы, конечно, предполагали, что золото будет, рассчитывали на Софию Надыршину, но ни ей, ни другим нашим сноубордисткам даже в четвертьфинал пробиться не удалось. Досадно, что без медали осталась и наша чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина. В финал она зашла с третьим результатом, но ни один из зачётных прыжков у неё не получился.

Из запланированных «Чемпионатом» на 8 февраля медалей была добыта только одна: бронза в параллельном гигантском слаломе у мужчин. Правда, мы думали, что до неё доберётся чемпион мира Дмитрий Логинов, а получилось у олимпийского чемпиона Сочи Вика Уайлда, который Логинова и выбил. Шикарное завершение карьеры для звезды нашего спорта.

Две другие бронзы получились для нас неожиданными. Александр Терентьев в отсутствие Большунова не дал нам остаться без медали в спринте. А саночница Татьяна Иванова совершила настоящий спортивный подвиг: ещё два месяца назад она не могла толком ходить, но в Пекине оказалась стабильнее одной из безоговорочных фавориток из Германии.

Теперь у России 10 наград – больше, чем у любой другой сборной. Однако расклад 2 – 3 – 5 позволяет нам быть лишь на седьмом месте по золоту. Впрочем, все шансы пуститься в погоню у нас есть. Даже лидирующая Швеция пока оторвалась недалеко – четыре золота.

Что касается результатов в таблице прогнозов, то там, несмотря на относительно неудачный день, картина благостная. За четыре дня мы планировали завоевать всего-то шесть наград, а получилось 10. Причём по серебру и бронзе медальный план пока перевыполняется.

Завтра сборная России вполне может опуститься в таблице ещё ниже, потому что не будет ни лыж, ни биатлона, ни фигурного катания. В прогнозе у нас всего одно сиротливое серебро, которое предназначается шорт-трекисту Семёну Елистратову в забеге на 1500 метров.

Впрочем, российские спортсмены уже показали, что готовы опровергать медальные прогнозы даже в тех видах спорта, где это было совсем неожиданно, так что скрещиваем пальцы и следим за всеми россиянами, которые завтра доберутся до олимпийских финалов.