Динара Алимбекова: на протяжении 18 выстрелов я дарила надежду

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост после выступления в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она претендовала на медаль, но допустила промах и в итоге заняла пятое место.

«Такого огромного количества сообщений я не получала даже после побед. Спасибо, Беларусь, спасибо болельщикам из других стран! На протяжении 18 выстрелов я дарила всем вам надежду и приближала свою олимпийскую мечту… Но это биатлон, который я безумно люблю и принимаю его непредсказуемость. Игры продолжаются», — написала Алимбекова в своём «инстаграме».

Победу в гонке одержала немка Денизе Херрман.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.