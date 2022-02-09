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Динара Алимбекова: на протяжении 18 выстрелов я дарила надежду

Динара Алимбекова: на протяжении 18 выстрелов я дарила надежду
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост после выступления в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она претендовала на медаль, но допустила промах и в итоге заняла пятое место.

«Такого огромного количества сообщений я не получала даже после побед. Спасибо, Беларусь, спасибо болельщикам из других стран! На протяжении 18 выстрелов я дарила всем вам надежду и приближала свою олимпийскую мечту… Но это биатлон, который я безумно люблю и принимаю его непредсказуемость. Игры продолжаются», — написала Алимбекова в своём «инстаграме».

Победу в гонке одержала немка Денизе Херрман.

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