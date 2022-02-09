Норвежский фристайлист Бирк Рууд выиграл золото Олимпийских игр в дисциплине биг-эйр
Поделиться
Норвежский фристайлист Бирк Рууд выиграл золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) в дисциплине биг-эйр. Серебряным призёром стал американец Колби Стивенсон. Бронза досталась представителю Швеции Хенрику Харлауту.
Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Биг-эйр. Мужчины
1. Бирк Рууд (Норвегия) — 187,75.
2. Колби Стивенсон (США) — 183,00.
3. Хенрик Харлаут (Швеция) — 181,00.
Вчера, 8 февраля, золото женских соревнований в этой дисциплине завоевала китаянка Эйлин Гу.
Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
09 февраля 2022, среда. 06:45 МСК
Окончено
1
Бирк Рууд
Норвегия
187.75
2
Колби Стивенсон
США
183.00
3
Хенрик Харлаут
Швеция
181.00
Комментарии
- 9 февраля 2022
-
07:55
-
07:52
-
07:43
-
07:13
-
07:08
-
07:00
-
07:00
-
06:59
-
06:45
-
06:34
-
06:23
-
06:10
-
06:00
-
05:00
-
04:59
-
04:00
-
03:50
-
03:00
-
01:32
-
01:12
-
01:01
-
00:56
-
00:41
-
00:39
-
00:32
-
00:28
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:03
-
00:00
-
00:00
- 8 февраля 2022
-
23:54
-
23:48
-
23:39
Партнерский контент