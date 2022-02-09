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Норвежский фристайлист Бирк Рууд выиграл золото Олимпийских игр в дисциплине биг-эйр

Норвежский фристайлист Бирк Рууд выиграл золото Олимпийских игр в дисциплине биг-эйр
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Норвежский фристайлист Бирк Рууд выиграл золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) в дисциплине биг-эйр. Серебряным призёром стал американец Колби Стивенсон. Бронза досталась представителю Швеции Хенрику Харлауту.

Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Биг-эйр. Мужчины
1. Бирк Рууд (Норвегия) — 187,75.
2. Колби Стивенсон (США) — 183,00.
3. Хенрик Харлаут (Швеция) — 181,00.

Вчера, 8 февраля, золото женских соревнований в этой дисциплине завоевала китаянка Эйлин Гу.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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Олимпиада 2022. Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
09 февраля 2022, среда. 06:45 МСК
Окончено
1
Бирк Рууд
Норвегия
187.75
2
Колби Стивенсон
США
183.00
3
Хенрик Харлаут
Швеция
181.00
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