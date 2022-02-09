Норвежский фристайлист Бирк Рууд выиграл золото Олимпийских игр в дисциплине биг-эйр

Норвежский фристайлист Бирк Рууд выиграл золото Олимпийских игр в Пекине (Китай) в дисциплине биг-эйр. Серебряным призёром стал американец Колби Стивенсон. Бронза досталась представителю Швеции Хенрику Харлауту.



Фристайл. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Биг-эйр. Мужчины

1. Бирк Рууд (Норвегия) — 187,75.

2. Колби Стивенсон (США) — 183,00.

3. Хенрик Харлаут (Швеция) — 181,00.

Вчера, 8 февраля, золото женских соревнований в этой дисциплине завоевала китаянка Эйлин Гу.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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