В МОК оценили ситуацию с переносом церемонии награждения призёров командника у фигуристов

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос о переносе церемонии награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
«В данную ситуацию вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают абсолютно всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Но, как вы знаете, рассмотрение юридических вопросов иногда может затягиваться», — приводит слова Адамса AFP.
Ранее появилась информация, что церемония награждения была перенесена из-за проблемы с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командном турнире. Золото завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 9 февраля 2022
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:54
-
10:53
-
10:51
-
10:46
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:34
-
10:28
-
10:22
-
10:17
-
10:13
-
10:10
-
10:08
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:48
-
09:44
-
09:40
-
09:40
-
09:38
-
09:34
-
09:32
-
09:27
-
09:24
-
09:06
-
08:58
-
08:54
-
08:50
-
08:32
-
08:28