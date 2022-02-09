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В МОК оценили ситуацию с переносом церемонии награждения призёров командника у фигуристов

В МОК оценили ситуацию с переносом церемонии награждения призёров командника у фигуристов
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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на вопрос о переносе церемонии награждения призёров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

«В данную ситуацию вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают абсолютно всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Но, как вы знаете, рассмотрение юридических вопросов иногда может затягиваться», — приводит слова Адамса AFP.

Ранее появилась информация, что церемония награждения была перенесена из-за проблемы с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командном турнире. Золото завоевали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

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