«Проснулся и понял — не сон». Смольский поделился эмоциями от завоевания серебра на ОИ

Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился эмоциями от завоевания серебра в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Я проснулся и понял — это не сон! Потрясение… До сих пор прихожу в себя, осмысляю — в том числе свою удачную стрельбу, первый «ноль» в индивидуальной гонке. Его могло бы не случиться, не озаботься я в середине прошлого сезона темой об изменении конфигурации ложе своей винтовки. Попросил федерацию помочь связаться с мастером из Германии. Председатель Андриан Алексеевич Цыбульский сделал шаг мне навстречу. Сказал, что все расходы – не моя забота. Я очень благодарен ему за это.



Затем я внимательно пригляделся к ложу Динары, спросил советов у Андрея Викторовича Падина. Уже на этапе Кубка мира в Оберхофе, в январе 2021-го, мы начали работу. Олег Владимирович Рыженков помогал мне при общении с немецким оружейником.



В конце марта мы снова ездили подгонять под меня «дерево». Вся логистика была организована федерацией. За это ещё раз спасибо! И в мае я получил готовую винтовку. Процент стрельбы вырос с первых дней тренировок!» — приводятся слова Смольского в телеграм-канале «Референт Рая».

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