Роднина отреагировала на информацию о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.

«Если это подтвердится, то это кошмар. Пока это нагнетание обстановки», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев нецензурно отреагировал на новость о сомнительном допинг-тесте российского фигуриста.

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