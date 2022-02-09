Американская журналистка: мой источник интересуется, почему Кондратюка нет на тренировке

Американская журналистка Кристин Бреннан оценила ситуацию с пропуском четырьмя представителями сборной России по фигурному катанию тренировки на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов.

«Одного из моих источников интересует, почему россиянин Марк Кондратюк не вышел на тренировку сегодня. Завтра он должен выступать с произвольной программой. Другие, по логике, могут пропустить тренировку, учитывая, что их соревнования на Олимпиаде пройдут позже», — написала Бреннан в своём «твиттере».

Пропуск тренировки случился на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях. Россия завоевала золото в командном турнире, серебро — у США, бронза — у Японии.

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