Антон Смольский написал пост после завоевания серебра Олимпиады, Легрейд отреагировал

Белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал пост после завоевания серебряной медали в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Верьте в свои силы! Всегда! Это победа всех нас! Большое количество людей причастно к этому моменту. Благодарен всем за поддержку!» — написал Смольский в своём «инстаграме».
На пост Антона отреагировал норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд. В комментарии он опубликовал эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Антона Смольского
Олимпиада-2022. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха).
2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).
4. Максим Цветков (Россия) +34,9 (1).
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