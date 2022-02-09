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Джейкобеллис выиграла вторую олимпийскую медаль. Первая была завоёвана 16 лет назад

Джейкобеллис выиграла вторую олимпийскую медаль. Первая была завоёвана 16 лет назад
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Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Это вторая олимпийская медаль в карьере 36-летней спортсменки. Первая была завоевана в этой же дисциплине на Олимпиаде 2006 года в Турине (Италия).

Серебро в Пекине завоевала француженка Хлоэ Треспёш, бронзовая медаль досталась канадке Мериете Один.

Российская сноубордистка Александра Паршина не смогла выйти в полуфинал, став четвёртой в своём заезде. Ранее другие россиянки, выступавшие в 1/8 финала, не пробились в четвертьфинал. Мария Васильцова показала в своём заезде третий результат, Екатерина Локтева-Загорская — четвёртый, Кристина Пауль — третий.

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Американка Линдси Джейкобеллис завоевала золото в сноуборд-кроссе на ОИ-2022
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