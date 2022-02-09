Скандал с допинг-пробой фигуриста сборной России: что известно к этой минуте

Сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх в Пекине разразился скандал, связанный с допинг-пробой одного из представителей сборной России по фигурному катанию, выигравшей командный турнир.
Портал Inside the Games сообщил, что результаты командного турнира могут быть пересмотрены из-за ситуации с допинг-тестом одного из членов российской команды (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов). По информации издания, проблема возникла с тестом спортсмена, сданным перед Олимпиадой.
На тренировку на фоне этих слухов не вышли Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Мишина / Галлямов. Тренер Тамара Москвина объяснила, что её подопечные Мишина и Галлямов пропустили тренировку, так как у них выходной.
Этери Тутберидзе, тренер Камилы Валиевой, также на тренировке не присутствовала.
Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник в интервью «Спорт-экспрессс» так отреагировал на ситуацию: «Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет».
При этом Международный олимпийский комитет заявил о намерении поскорее разобраться с данной ситуаций и провести церемонию награждения до конца Олимпиады.
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