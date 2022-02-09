Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов отказались общаться с американским журналистом Томом Шадом после тренировки на Олимпиаде в Пекине.
«Для протокола: я обратился к российской танцевальной паре Виктория Синицина / Никита Кацалапов с просьбой об интервью после тренировки. Они отказали. Едва ли это является сюрпризом. Менеджер микст-зоны говорит, что российские фигуристы ни с кем не общались после тренировок со времени прибытия на Олимпиаду», — написал Шад в своём «твиттере».
Синицина и Кацалапов в составе сборной России выиграли командный турнир на Олимпиаде, но церемония награждения до сих пор не была проведена из-за ситуации с сомнительным допинг-тестом одного из членов российской команды.
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