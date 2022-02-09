В Кремле отреагировали на скандал вокруг допинг-теста фигуриста сборной России на ОИ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал скандальную ситуацию вокруг допинг-теста одного из членов сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Ранее стало известно, что церемония награждения призёров командного турнира, который выиграла Россия, была перенесена. Ряд СМИ сообщают, что это связано с разбирательством по сомнительной допинг-пробе одного из россиян.
«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте всё-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ. Давайте для понимания дождёмся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК», — приводит слова Пескова ТАСС.
В составе сборной России на командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 9 февраля 2022
-
14:03
-
14:03
-
14:03
-
13:59
-
13:54
-
13:52
-
13:45
-
13:45
-
13:41
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:20
-
13:20
-
13:19
-
13:16
-
13:16
-
13:10
-
13:08
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:57
-
12:56
-
12:48
-
12:45
-
12:41
-
12:36
-
12:36
-
12:26
-
12:25
-
12:24
-
12:22
-
12:15
-
12:14