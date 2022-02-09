В Кремле отреагировали на скандал вокруг допинг-теста фигуриста сборной России на ОИ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал скандальную ситуацию вокруг допинг-теста одного из членов сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Ранее стало известно, что церемония награждения призёров командного турнира, который выиграла Россия, была перенесена. Ряд СМИ сообщают, что это связано с разбирательством по сомнительной допинг-пробе одного из россиян.

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте всё-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ. Давайте для понимания дождёмся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК», — приводит слова Пескова ТАСС.

В составе сборной России на командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

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