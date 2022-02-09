Александра Трусова рассказала, за кого болела в короткой программе у мужчин на Олимпиаде

Российская фигурист Александра Трусова рассказала, за кого она болела в короткой программе у мужчин на Олимпийских играх в Пекине.

«В короткой программе у мужчин болела за Марка, Женю, Андрея, Нэйтана, Мориса, Сёму и Юму», — сказала Трусова в эфире Первого канала.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...

5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98...

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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