Александра Трусова рассказала, за кого болела в короткой программе у мужчин на Олимпиаде
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Российская фигурист Александра Трусова рассказала, за кого она болела в короткой программе у мужчин на Олимпийских играх в Пекине.
«В короткой программе у мужчин болела за Марка, Женю, Андрея, Нэйтана, Мориса, Сёму и Юму», — сказала Трусова в эфире Первого канала.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...
5. Морис Квителашвили (Грузия) — 97,98...
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.
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