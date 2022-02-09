Семененко ответил на вопрос, как ему удалось обойти Ханю в короткой программе на ОИ-2022

Российский фигурист Евгений Семененко, занявший седьмое место в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), ответил на вопрос, как ему удалось обойти двукратного олимпийского чемпиона, японца Юдзуру Ханю, ставшего восьмым.
«Почему я выше Ханю? Это случайность», — сказал Семененко в эфире Первого канала.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76.
8. Юдзуру Ханю (Япония) — 95,15...
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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