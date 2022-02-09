Семененко ответил на вопрос, как ему удалось обойти Ханю в короткой программе на ОИ-2022

Российский фигурист Евгений Семененко, занявший седьмое место в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай), ответил на вопрос, как ему удалось обойти двукратного олимпийского чемпиона, японца Юдзуру Ханю, ставшего восьмым.

«Почему я выше Ханю? Это случайность», — сказал Семененко в эфире Первого канала.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76.

8. Юдзуру Ханю (Япония) — 95,15...

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

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