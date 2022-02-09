Журова — о бронзе Елистратова: были надежды на золото, он мог его завоевать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала завоевание Семёном Елистратовым бронзы Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 м.



«Первоначально планировали, что Семён сможет взойти на пьедестал. Хотелось, конечно, чтобы это была золотая медаль. Но в целом можно порадоваться за Семёна, это ещё одна его медаль, в том числе олимпийская. Хотя надежды на золото были, он мог завоевать её. Но ещё есть возможности и, дай бог, есть ещё ряд дисциплин, где это можно сделать. Он, конечно, опора и основа команды. Может быть, ребята, увидев эту бронзовую медаль, тоже так воодушевятся. Он как самый опытный спортсмен показал сейчас пример. Очень хотелось бы, чтобы в шорт-треке были ещё медали.



Я вижу успехи китайцев и понимаю, что их тренер Виктор Ан. Конечно, его как тренера, советчика, человека, который своим авторитетом и советами очень помогал команде, нам очень не хватает. Жалко, что он не с нами сейчас.



Понятно, что Семёну на всех советов давать не хватит, надо думать и о своих медалях. Я думаю, он на этом и сосредоточен сейчас. Поэтому сейчас он медаль завоевал, и есть возможность как-то подумать, как выстроить командную эстафету, эта медаль будет разыграна впереди. Это сейчас главная задача», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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