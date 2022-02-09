Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 м на Олимпиаде

Россиянин Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 м олимпийского турнира по шорт-треку в программе зимних Олимпийских игр, проходящих в Пекине (Китай).
Елистратов остановил секундомер на отсечке 2:09.267. Золотая награда досталась корейцу Тэ Хон Хвану со временем 2:09.219, серебро у представителя Канады Стивена Дюбуа — 2:09.254. Фотофиниш определил, что он оказался чуть впереди Елистратова.
Ещё один российский спортсмен Денис Айрапетян занял второе место в утешительном финале.
Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходят с 5 по 16 февраля 2022 года в Столичном дворце спорта. В рамках состязаний разыгрывается девять комплектов наград — по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине.
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- 9 февраля 2022
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