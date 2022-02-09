Софья Просвирнова расплакалась после неудачного выступления на Олимпиаде-2022

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова эмоционально высказалась о неудачном выступлении на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В двух индивидуальных гонках Софья получила две дисквалификации, после чего не сумела пробиться в финал с командой в эстафете.
«Какой бы я дала совет самой себе? Не зацикливаться на ошибках, которые были совершены, потому что впереди есть ещё гонка. Зацикливание на ошибках не поможет мне лучше сбегать послезавтра и через два дня. Сейчас главное настраиваться на следующие гонки, потому что Олимпиада ещё не закончилась.
Внутри я старалась не зацикливаться на ошибках, которые совершила в предыдущие дни. Если честно, я не знаю, что произошло со мной и почему я совершаю такие глупые ошибки. Мне очень стыдно за свой бег. Не знаю, что ещё сказать. Ошибка была простая: я пошла на обгон, на риск, у меня не было достаточной скорости (расплакалась)…
У меня сейчас очень много эмоций, сложно что-то говорить. В общем, я постараюсь бежать лучше (смеясь). Очень разочарована сейчас. Я стараюсь быть собой, делаю всё, что могу и умею. То, что такой результат, это печально», — сказала Просвирнова в эфире «Матч ТВ».
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- 9 февраля 2022
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