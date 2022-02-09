Терентьев: будем стараться подниматься на пьедестале выше Клебо

22-летний российский лыжник Александр Терентьев поделился эмоциями после вручения ему бронзовой медали Олимпийских игр – 2022 за выступление в коньковом спринте. Напомним, гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо, серебро завоевал итальянец Федерико Пеллегрино.
«Я уже стоял с Клебо на пьедестале, только чуть выше его. Сегодня пониже, но в будущем будем стараться подниматься выше, чем Йоханнес. У меня было много неудач, особенно в коньковых спринтах. Но здесь, на Олимпиаде, мне удалось реализовать свои силы. Я очень этому рад», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что Терентьев представит Россию в командном спринте вместе с Александром Большуновым. Клебо — действующий олимпийский чемпион в данной дисциплине.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 9 февраля 2022
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