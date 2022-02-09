The Guardian: вещество в допинг-пробе фигуриста из России не может улучшить результат

Издание The Guardian со ссылкой на свои источники сообщает, что вещество, найденное в допинг-пробе одного из российских фигуристов, выигравших командный турнир на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, не является лекарством, которое могло бы улучшить результат спортсмена. Также предполагается, что юридические споры продолжаются по поводу того, было ли вещество взято в рамках или вне соревнований.

Ранее сообщалось, что церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира была отложена из-за положительного теста на допинг одного из медалистов из России. В связи с этим у Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) возникли юридические споры, которые обещали урегулировать в самое ближайшее время.

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