The Guardian: вещество в допинг-пробе фигуриста из России не может улучшить результат

Издание The Guardian со ссылкой на свои источники сообщает, что вещество, найденное в допинг-пробе одного из российских фигуристов, выигравших командный турнир на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, не является лекарством, которое могло бы улучшить результат спортсмена. Также предполагается, что юридические споры продолжаются по поводу того, было ли вещество взято в рамках или вне соревнований.
Ранее сообщалось, что церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира была отложена из-за положительного теста на допинг одного из медалистов из России. В связи с этим у Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) возникли юридические споры, которые обещали урегулировать в самое ближайшее время.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 9 февраля 2022
-
18:28
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:04
-
18:02
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:35
-
17:28
-
17:27
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
17:19
-
16:56
-
16:47
-
16:41
-
16:37
-
16:29
-
16:13
-
16:04
-
16:01
-
15:56
-
15:52
-
15:47
-
15:34
-
15:34