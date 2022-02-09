Журналистка из США раскритиковала позицию МОК в ситуации с допинг-тестом фигуриста из РФ

Американская журналистка Линн Рутерфорд, на Олимпиаде в Пекине представляющая Олимпийский и Паралимпийский комитет США, назвала позором МОК игру в молчанку в отношении сомнительного допинг-теста одного из российских фигуристов, выигравших командный турнир.



«Я не знаю, что происходит, но хотела бы, чтобы МОК предоставил больше информации, это моё самое большое желание. Не уверена, почему они молчат – не могут сделать это легально или есть другая причина. Но они хотя бы должны объяснить, что именно расследуют, потому что сейчас слишком много спекуляций по этой теме. Кто-то говорит, что у фигуриста положительный драг-тест или что фигурист не был честен про тест на ковид.



Могли ли русские фигуристы что-то принимать специально? Конечно, могли бы, но любые фигуристы из других стран тоже могли бы. Не думаю, что это чисто русская проблема.



Всё просто очень туманно, многие выдумывают всякие вещи. Мы ничего не знаем, и всё это затягивается. Чем дольше это длится, тем больше люди будут об этом говорить. Это позор, не хочется, чтобы эта ситуация довлела над турниром. Мужчины выступают уже завтра утром.



Позор МОК? Да. Я не делаю вид, что знаю ответ, но хотелось бы, чтобы они уже разрешили ситуацию и сказали нам, что происходит», — сказала Рутерфорд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.