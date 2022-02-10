Все медали сборной России на Олимпийских играх — 2022 по состоянию на 10 февраля

Сборная России на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) по состоянию на 10 февраля завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых наград. Предлагаем вашему вниманию список российских призёров Игр-2022.
Зимние Олимпийские игры. Пекин. Медали сборной России по состоянию на 10 февраля
Золото (2): Александр Большунов (лыжные гонки, скиатлон); Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов (фигурное катание, командный турнир).
Серебро (3): Наталья Непряева (лыжные гонки, скиатлон); Денис Спицов (лыжные гонки, скиатлон); Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов (прыжки на лыжах с трамплина, смешанный командный турнир).
Бронза (6): Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов (биатлон, смешанная эстафета); Анастасия Смирнова (фристайл, могул); Виктор Уайлд (сноуборд, параллельный гигантский слалом); Александр Терентьев (лыжные гонки, спринт); Татьяна Иванова (санный спорт); Семён Елистратов (шорт-трек, 1500 м).
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- 10 февраля 2022
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