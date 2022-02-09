Скобрев объяснил, в каком случае Елистратов мог побороться за золото на 1500 метров на ОИ

Двукратный призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал бронзовую медаль российского шорт-трекиста Семёна Елистратова на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Сёмка — молодец. Всё, что он сделал, было грамотно и правильно. Смотрел по телевизору, где-то в душе была надежда, что он поборется за бронзовую медаль. В принципе, такой шанс у него был. За круг до финиша, когда пошёл в атаку на канадца, у Семёна не совсем получилось выйти на второе место. Тогда, видимо, он решил сохранить свою позицию, чтобы без нарушения правил пройти дистанцию.

Мы видели, что происходило в смешанной эстафете, поэтому Семён решил взять бронзу и не рисковать медалью. Но если бы вышел на второе место за круг до финиша, то мог побороться за золото», — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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