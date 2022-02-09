Тарасова резко отреагировала на новость о подозрительном допинг-тесте Валиевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о сомнительном результате допинг-теста 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Не верю! Не верю и не поверю никогда. Бред, бред и ещё раз бред», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.
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