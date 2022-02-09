Бестемьянова назвала бредом информацию о положительном допинг-тесте Валиевой
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на новость о том, что причиной допинг-скандала с российскими фигуристами стал тест 15-летней Камилы Валиевой.
Российские фигуристы 7 февраля выиграли командный турнир. Валиева катала короткую и произвольную программы. Вчера должно было пройти официальное награждение, однако оно было перенесено из-за юридических консультаций между МОК и ISU. Сегодня портал Inside the Games сообщил, что причиной стал тест Валиевой, сданный ещё до Игр, а вопросы связаны с возрастом фигуристки (младше 16 лет).
«Это полный бред. Всё, что я могу сказать», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Кроме Валиевой, в личный турнир заявлены Анна Щербакова и Александра Трусова.
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