Губерниев — ВАДА: это попытка по-хамски выбить Россию и Валиеву с Олимпиады!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Если проба взята в декабре и если это не допинг. Значит, это пищевая добавка. Допустим, что это случайно. Почему об этом никто не знал? Кто контролировал девочку до Олимпиады? Почему это стало известно сейчас? Почему не в январе? Какого тогда хрена вы ждали? Почему не сказали тогда? Её же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит. Кто пичкал 15-летнюю девочку этим говном? Вопросы к федерации, вопросы ко всем! Что это вообще такое?



К ВАДА тоже есть вопросы. Какого хрена так поздно? Это не борьба с допингом! Это просто попытка по-хамски выбить Россию и Валиеву с Олимпиады. Мы же не идиоты, мы бы не повезли её туда, если бы знали. Значит, кто-то скрыл. Что происходит вообще?» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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