В Госдуме не верят, что Валиева могла сдать положительный допинг-тест

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал тест фигуристки Камилы Валиевой.

«Я на 95% уверен, что это не Валиева. Этого не может быть. Если это так, то я вообще ничего не понимаю», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.



В командном турнире от сборной России участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк, Камила Валиева.