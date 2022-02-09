Источник: Валиеву не допустят до личного турнира, у России отберут золото в команднике

Российская фигуристка Камила Валиева будет отстранена от олимпийских соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц, сообщает издание «Спорт-экспресс». При этом сборную России практически гарантированно лишат ранее завоёванных золотых медалей за победу в командном турнире на Олимпийских играх – 2022.

Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований.

При этом источник «СЭ» утверждает, что окончательное решение о сроке наказания (или даже об оправдании) может быть принято уже после завершения Игр-2022 в Пекине.

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