«Это как мельдоний». Спортивный врач — о предполагаемом препарате в допинг-пробе Валиевой

Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал о препарате, который нашли в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее о том, что в пробе Валиевой был найден препарат триметазидин, сообщил журналист Василий Конов.



«Триметазидин является запрещённым. Это как мельдоний. Он защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок. Обычно все подобные препараты анализируются две-три недели во время проверки допинг-пробы. Но после положительного результата его могли отправить на перепроверку, праздники, потом все дела. Но тот факт, что совпало сейчас — это что-то мифическое. Возможно, перепроверяли перед тем, как обвинить. Пробы хранятся до 10 лет.



Этот препарат может быть разрешён. Для этого нужно получить терапевтическое исключение и ввести в систему Adams данные о его использовании. Когда у ВАДА есть сомнения, они не должны про это сообщать», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Российские фигуристы 7 февраля выиграли командный турнир. Валиева катала короткую и произвольную программы. Вчера должно было пройти официальное награждение, однако оно было перенесено из-за юридических консультаций между МОК и ISU. Сегодня портал Inside the Games сообщил, что причиной стал тест Валиевой, сданный ещё до Игр, а вопросы связаны с возрастом фигуристки (младше 16 лет).