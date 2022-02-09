Хореограф Тутберидзе прокомментировал информацию о сомнительном допинг-тесте у Валиевой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на информацию о сомнительном результате допинг-теста 15-летней воспитанницы Камилы Валиевой.

«Я не могу что-либо утверждать, так как не имею официальной информации, но могу сказать одно: эта девочка тренируется на моих глазах и вкалывает так, что никому не снилось. При такой работе и таланте ей не нужен никакой допинг. Ни один спортсмен не станет себя закапывать и так рисковать, зная всю ситуацию с допинговыми скандалами и то, что команда России сейчас под микроскопом и под жёстким давлением со стороны. Это же просто абсурд какой-то.

Все спортсмены уже по сто раз сдали эти пробы, но почему-то только сейчас вдруг стали эту тему поднимать, после командного золота. Но раньше где они были?! Я не верю в это, это провокация. Уж кто-кто, но Валиева очень здравомыслящая спортсменка. Ей ли с такой формой что-то там употреблять.

Как по Станиславскому: «Не верю!». По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших спортсменов из колеи. Особенно Валиеву. Если нет официальных заявлений, то давайте не будем верить этой информации, потому что она наверняка лживая», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».

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