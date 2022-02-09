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Юрист рассказал, что может грозить людям, если они склоняли Валиеву к применению допинга

Юрист рассказал, что может грозить людям, если они склоняли Валиеву к применению допинга
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Юрист Андрей Князев прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе. Юридические проблемы у МОК и ISU возникли из-за возраста спортсменки, которой нет 16 лет, соответственно, за её нарушения могут быть также наказаны окружающие её специалисты.

«Если вдруг будет доказано, что несовершеннолетнюю Валиеву склоняли к употреблению допинга, то это 230-я статья части первой уголовного кодекса РФ.

Это мёртвая статья, потому что, насколько мне известно, ещё ни одного случая конкретно по данной статье не было. Если это случится с Валиевой, то это будет дебют.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы тех, кто склонял несовершеннолетнего к употреблению допинга, на срок до одного года. Но вряд ли до этого дойдёт, даже если уголовное дело будет заведено. Скорее всего, это будет штраф и лишение людей должностей», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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