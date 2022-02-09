Кершоу: мне казалось, что Мяки пройдёт Терентьева. Молодой россиянин меня впечатлил

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу высказался о выступлении российского лыжника Александра Терентьева в коньковом спринте на Олимпийских играх – 2022.

Терентьев стал бронзовым призёром, опередив финна Йони Мяки.



«Терентьев выдал гонку, которую я от него не ждал. Мне казалось, что Мяки его пройдёт. Думал в тот момент: «Вау, у Финляндии получается Олимпиада на века». Но Александр оказался достаточно силён, чтобы сдержать Йони, и завоевал бронзу. Не думаю, что многие ставили на россиянина в этот день. И после финиша вы видели, как много для него это значило. Терентьев не так стабилен в коньке, как в классике, у него есть проблемы с техникой. Он не так чётко идёт, как Клебо или даже Пеллегрино, но ему удавалось оставаться на ногах. Не могу сказать, что я был шокирован, поскольку Александр — хороший лыжник. Но молодой россиянин меня действительно впечатлил в последние сто метров, удержав третье место», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.