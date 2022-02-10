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Кершоу оценил решение Большунова сняться со спринта на Олимпиаде

Кершоу оценил решение Большунова сняться со спринта на Олимпиаде
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Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу высказался о причине пропуска российским лыжником Александром Большуновым конькового спринта на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

Ранее Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом в скиатлоне. От участия в коньковом спринте он отказался в день гонки. Норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт, россиянин Александр Терентьев стал бронзовым призёром, Артём Мальцев занял пятое место.

«Жаль, что Большунов не принял решение за день до спринта. Так бы у России была возможность заявить какого-то другого лыжника. Александр отложил решение до утра, когда у команды уже не было права вносить корректировки в состав. Но Большунов принял наилучшее решение. В спринте его шансы на золото и даже серебро были невысоки. Может, завоевал бы бронзу при определённых раскладах. Но мы его не увидели на трассе. Дальше — 15-километровка классикой, командный спринт. Боже мой! Большунов может стать настоящим героем этой Олимпиады. Так что пропуск личного спринта — очень умный шаг со стороны Александра», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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