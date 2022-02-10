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Андрей Мозалёв отказался говорить в микст-зоне после произвольной программы

Андрей Мозалёв отказался говорить в микст-зоне после произвольной программы
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18-летний российский фигурист Андрей Мозалёв завершил выступление в произвольной программе на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), он выступал под вторым номером. Судьи оценили его прокат в 156.28 балла, что в сумме с короткой – 233.33 балла.

Фигурист не стал отвечать на вопросы после проката программы в микст-зоне.

Отметим, что российский фигурист упал с четверного сальхова и четверного тулупа, а при исполнении иных элементов были недокруты.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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