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Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине
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Сборная России опустилась на девятое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после победы американской сноубордистки Хлои Ким в соревнованиях по хафпайпу.

В активе сборной России 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых наград.

В медальном зачёте лидирует Германия (5 золотых и 3 серебряные медали). На втором месте располагается Норвегия (4-2-4), на третьем — Швеция (4-1-2). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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