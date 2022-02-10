Юдзуру Ханю упал с четверного акселя на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю допустил ошибки в произвольной программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). В частности, он упал с четверных акселя и сальхова.

За своё выступление Ханю получил 188,06 балла. После короткой программы он занимал восьмое место.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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