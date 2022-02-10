Евгений Семененко упал в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине

Российский фигурист Евгений Семененко выступил с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он упал на четверном тулупе. В каскаде тройной флип — двойной тулуп он допустил перетяжку.
За своё выступление россиянин получил 178,37 балла. После короткой программы Евгений занимал седьмое место.
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После пятого дня соревнований в активе сборной России 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 10 февраля 2022
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