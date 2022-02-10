Морис Квителашвили прокомментировал своё выступление в произвольной программе на ОИ-2022

Грузинский фигурист Морис Квителашвили прокомментировал своё выступление в произвольной программе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«В произвольной не всё получилось, не было той лёгкости, которая была в короткой. Катался уверенно, но с самого начала искал себя в программе, в элементах. Разминка вроде прошла хорошо, а начал катать программу, была борьба с элементами. Старался включиться во время проката, ещё и не упустить какие-то каскады, потому что у меня с самого начала стоит 4-3, а я сделал 4-2. Не стал уже просчитывать элементы, которые у меня стоят, чтобы нигде не потерять лишние баллы.



Четверной аксель Ханю видел только на тренировке, сейчас не видел, но говорят, хорошо пропал в прыжок, и высота была хорошая. Только слышал слухи, пока не видел. Когда от меня ждать? Не знаю. В аксель никогда не заходил.



Олимпийского давления не почувствовал, обычный старт. Какая-то домашняя атмосфера, тем более соревнования рано, не успеваешь понервничать. Мы сегодня на ногах с 4-5 утра. В короткую я вообще в четыре утра вставал. Каждый раз такое расписание на Олимпиаде. Вспоминаю прошлые Игры, там точно так же было. Хорошо, что здесь я ещё обратно в деревню не ездил, 35 минут туда, 35 обратно – был бы совсем маленький перерыв после тренировки. В Пхёнчхане как раз так и получилось – откатали тренировку, я уехал в деревню, быстро покушал, 15 минут полежал и выезжал на соревнования. Очень мало времени было», – передаёт слова Квителашвили корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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