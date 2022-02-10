Олимпиада-2022. Шестой день. Будет ли медаль в мужском фигурном катании? Шансы есть! LIVE

Сегодня, 9 февраля, в шестой день Олимпийских игр в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей.
Россия претендуют на первую с 2010 года медаль в мужском фигурном катании. После короткой программы Евгений Семененко занимает седьмое место, Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалёв — 23-й.
Наши лыжницы будут бороться за медали в гонке классическим стилем на 10 км. Юлия Ступак и Наталья Непряева претендуют на самые высокие места.
В командной акробатике в лыжном фристайле россияне — одни их главных фаворитов. Также шанс на награды есть в санном спорте, где сегодня борются эстафетные команды.
У мужчин прошла первая попытка в соревнованиях по скелетону. На первом месте расположился немец Кристофер Гротер, который проехал дистанцию ровно за минуту.
Александр Третьяков показал второй результат (1:00.36). На четвёртом месте расположился Евгений Рукосуев, который проехал дистанцию за 1:00.48. Третий россиянин Даниил Романов стал 24-м, его результат – 1:02.47.
Положение в фигурном катании после двух разминок. Марк Кондратюк на данный момент третий, Андрей Мозалёв — седьмой. Но здесь все наши надежды на Евгения Семененко, который выступит в третьей разминке.
Женская сборная России по кёрлингу уступила в первом туре команде США — 3:9 (0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 0:2, 2:0, 0:3). Завтра наша команда сыграет против Швейцарии.
Камила Валиева вышла на тренировку девушек на разминочном катке
Камила Валиева и Александра Трусова вышли на тренировку у девушек! На разминочном катке также присутствуют Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
Американка Хлоя Ким выиграла золото в соревнованиях по сноуборду у женщин в хафпайпе, показав результат в 94.00 балла. Испанка Керальт Кастельет набрала 90.25 балла, что позволило ей взять серебряную медаль. На третьем месте оказалась представительница Японии Сэна Томита, её результат – 88.25 балла.
Россиянки в финал не пробились.
Марк Кондратюк начал прокат с чистого четверного тулупа, а затем перекрутил тройной аксель. Идеальный каскад сальхов-тулуп 4-3, но во второй половине программы дважды упал. За прокат он получил 162,71 балла, в сумме — 248,82.
Андрей Мозалёв завершил выступление в произвольной программе. Судьи оценили его прокат в 156.28 балла, что в сумме с короткой – 233.33 балла. Он упал с четверного сальхова и четверного тулупа, а при исполнении иных элементов были недокруты.
Совсем скоро на лёд выйдет Марк Кондратюк, ждём!
И мы продолжаем следить за громким скандалом на Олимпиаде. Скоро обещают официальные новости по допинг-пробе Камилы Валиевой. Все подробности — в нашем онлайне.
В медальной зачёте Россия расположилась на восьмой строчке. Ждём больше золотых медалей!
Расписание соревнований и шансы российских атлетов
В четверг в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов. И ждём решение МОК по Камиле Валиевой.
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