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Зимняя Олимпиада — 2022 в Пекине – онлайн-трансляция соревнований 10 февраля 2022, Россия на зимних Олимпийских играх

Олимпиада-2022. Шестой день. Будет ли медаль в мужском фигурном катании? Шансы есть! LIVE
Андрей Гуров Артём Тайманов
,
Олимпиада-2022. Марк Кондратюк
Комментарии
Россия остаётся лидером зачёта по количеству медалей в Пекине. Удастся ли сохранить лидерство?
Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2022. Медальный зачёт

Сегодня, 9 февраля, в шестой день Олимпийских игр в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей.

Россия претендуют на первую с 2010 года медаль в мужском фигурном катании. После короткой программы Евгений Семененко занимает седьмое место, Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалёв — 23-й.

Наши лыжницы будут бороться за медали в гонке классическим стилем на 10 км. Юлия Ступак и Наталья Непряева претендуют на самые высокие места.

В командной акробатике в лыжном фристайле россияне — одни их главных фаворитов. Также шанс на награды есть в санном спорте, где сегодня борются эстафетные команды.

Камила Валиева вышла на тренировку девушек на разминочном катке Расписание соревнований и шансы российских атлетов
Live Павел Панышев

У мужчин прошла первая попытка в соревнованиях по скелетону. На первом месте расположился немец Кристофер Гротер, который проехал дистанцию ровно за минуту.

Александр Третьяков показал второй результат (1:00.36). На четвёртом месте расположился Евгений Рукосуев, который проехал дистанцию за 1:00.48. Третий россиянин Даниил Романов стал 24-м, его результат – 1:02.47.

Олимпиада 2022. Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
10 февраля 2022, четверг. 04:30 МСК
Окончено
1
Кристофер Гротер
Германия
1:00.00
2
Александр Третьяков
Россия
+0.36
3
Янь Вэньган
Китай
+0.43
06:29 Павел Панышев

Положение в фигурном катании после двух разминок. Марк Кондратюк на данный момент третий, Андрей Мозалёв — седьмой. Но здесь все наши надежды на Евгения Семененко, который выступит в третьей разминке.

06:21 Павел Панышев

Женская сборная России по кёрлингу уступила в первом туре команде США — 3:9 (0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 0:2, 2:0, 0:3). Завтра наша команда сыграет против Швейцарии.

Олимпиада 2022. Кёрлинг
Женщины. 1-й тур. Россия - США
10 февраля 2022, четверг. 04:05 МСК
Россия
Окончено
3:9
США
06:18 Павел Панышев

Камила Валиева вышла на тренировку девушек на разминочном катке

Камила Валиева и Александра Трусова вышли на тренировку у девушек! На разминочном катке также присутствуют Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

06:09 Павел Панышев

Американка Хлоя Ким выиграла золото в соревнованиях по сноуборду у женщин в хафпайпе, показав результат в 94.00 балла. Испанка Керальт Кастельет набрала 90.25 балла, что позволило ей взять серебряную медаль. На третьем месте оказалась представительница Японии Сэна Томита, её результат – 88.25 балла.

Россиянки в финал не пробились.

Олимпиада 2022. Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
10 февраля 2022, четверг. 04:30 МСК
Окончено
1
Хлоя Ким
США
94.00
2
Керальт Кастельет
Испания
90.25
3
Сэна Томита
Япония
88.25
06:06 Павел Панышев

Марк Кондратюк начал прокат с чистого четверного тулупа, а затем перекрутил тройной аксель. Идеальный каскад сальхов-тулуп 4-3, но во второй половине программы дважды упал. За прокат он получил 162,71 балла, в сумме — 248,82.

05:53 Павел Панышев

Андрей Мозалёв завершил выступление в произвольной программе. Судьи оценили его прокат в 156.28 балла, что в сумме с короткой – 233.33 балла. Он упал с четверного сальхова и четверного тулупа, а при исполнении иных элементов были недокруты.

Совсем скоро на лёд выйдет Марк Кондратюк, ждём!

05:48 Павел Панышев

И мы продолжаем следить за громким скандалом на Олимпиаде. Скоро обещают официальные новости по допинг-пробе Камилы Валиевой. Все подробности — в нашем онлайне.

Валиева вышла на тренировку! У России не заберут золото Олимпиады? Онлайн Валиева вышла на тренировку! У России не заберут золото Олимпиады? Онлайн
05:45 Павел Панышев

В медальной зачёте Россия расположилась на восьмой строчке. Ждём больше золотых медалей!

05:43 Павел Панышев

Расписание соревнований и шансы российских атлетов

В четверг в Пекине будет разыграно восемь комплектов наград. Представляем все финалы дня, полное расписание и шансы российских атлетов. И ждём решение МОК по Камиле Валиевой.

Олимпиада-2022. 10 февраля. Главный финал дня — решение о судьбе Камилы Валиевой Олимпиада-2022. 10 февраля. Главный финал дня — решение о судьбе Камилы Валиевой
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