Россия остаётся лидером зачёта по количеству медалей в Пекине. Удастся ли сохранить лидерство?

Олимпиада-2022. Шестой день. Будет ли медаль в мужском фигурном катании? Шансы есть! LIVE

Сегодня, 9 февраля, в шестой день Олимпийских игр в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей.

Россия претендуют на первую с 2010 года медаль в мужском фигурном катании. После короткой программы Евгений Семененко занимает седьмое место, Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалёв — 23-й.

Наши лыжницы будут бороться за медали в гонке классическим стилем на 10 км. Юлия Ступак и Наталья Непряева претендуют на самые высокие места.

В командной акробатике в лыжном фристайле россияне — одни их главных фаворитов. Также шанс на награды есть в санном спорте, где сегодня борются эстафетные команды.