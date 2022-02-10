Евгений Семененко: Ханю заслуженно получил огромные баллы

Российский фигурист Евгений Семененко поделился впечатлениями от участия в Олимпийских играх в Пекине. Он занял восьмое место. В короткой программе Евгений обошёл двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.

«Я вообще очень рад, что мне удалось покататься с таким спортсменом, как Юдзуру Ханю. Да и вообще тут нет слабых соперников. Все сильные. Олимпийские игры ведь наивысшая ступень для каждого спортсмена. Рад, что получил опыт, погрузился в такую прекрасную атмосферу. Для меня это что-то новое.



То, что я обошёл Юдзуру в короткой программе — это случайность. Он, откатав с двумя элементами из трёх в короткой программе, заслуженно получил такие огромные баллы. Это величайший фигурист. Для меня большая гордость кататься с такими легендарными спортсменами», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ханю в итоге занял четвёртое место. За произвольную программу японец получил 188,06 балла.

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