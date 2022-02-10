«Восьмое место нас не устраивает». Мишин оценил прокат Семененко в произвольной программе

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал выступление своего подопечного Евгения Семененко в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Российский фигурист в итоге занял восьмое место.
«Очень недальновидный тренер будет доволен прокатом своего спортсмена с ошибкой. Нам нужно исправить ошибки, выйти на новый уровень сложности — тогда появится удовлетворение. После проката обменялись эмоциональными и душевными всплесками — никаких бесед.
Прокат в произвольной программе Жене удался. Да, были ошибки, но Женя катался, как мужчина. Породистый, красивый молодой человек. Надо работать. Восьмое место нас не устраивает, надо быть выше», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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