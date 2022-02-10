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Результаты российских фигуристов в произвольной программе на ОИ-2022 и итоговое положение

Результаты российских фигуристов в произвольной программе на ОИ-2022 и итоговое положение
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Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) в мужском одиночном катании. Серебряным призёром стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сёма Уно. Лучший из россиян, Евгений Семененко, занял восьмое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Произвольная программа. Первая тройка и результаты россиян
1. Нэйтан Чен (США) — 218,63.
2. Юма Кагияма (Япония) — 201,93.
3. Юдзуру Ханю (Япония) — 188,06...
9. Евгений Семененко (Россия) — 178,37...
14. Марк Кондратюк (Россия) — 162,71...
18. Андрей Мозалёв (Россия) — 156,28.

Итоговое положение. Первая тройка и место россиян
1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.
2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.
3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.
8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…
19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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