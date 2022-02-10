Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Воронов — о Семененко: дорого стоит так хорошо откататься на ОИ в супер достойной компании

Воронов — о Семененко: дорого стоит так хорошо откататься на ОИ в супер достойной компании
Комментарии

Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал результаты российских фигуристов в соревнованиях одиночек на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшим среди россиян стал Евгений Семененко, показавший 8-й результат. Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалёв — 19-м. Золотую медаль завоевал американец Нэйтан Чен.

«Очень рад за Семененко. Он показал хороший и сильный прокат. С первого раза так хорошо откататься в такой супер достойной компании — дорого стоит. Нынешнее мужское одиночное катание находится на запредельном уровне.

Очень рад, что Алексей Николаевич несмотря на замены приехал с более молодым спортсменом: с Женей вместо Миши Коляды. Очень радостно, что Семененко выдержал эту борьбу», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Дмитрий Губерниев: Ченом остаётся только восхищаться. Потрясающий уровень готовности
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022