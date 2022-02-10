Воронов — о Семененко: дорого стоит так хорошо откататься на ОИ в супер достойной компании

Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал результаты российских фигуристов в соревнованиях одиночек на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Лучшим среди россиян стал Евгений Семененко, показавший 8-й результат. Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалёв — 19-м. Золотую медаль завоевал американец Нэйтан Чен.



«Очень рад за Семененко. Он показал хороший и сильный прокат. С первого раза так хорошо откататься в такой супер достойной компании — дорого стоит. Нынешнее мужское одиночное катание находится на запредельном уровне.



Очень рад, что Алексей Николаевич несмотря на замены приехал с более молодым спортсменом: с Женей вместо Миши Коляды. Очень радостно, что Семененко выдержал эту борьбу», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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