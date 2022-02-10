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Тренер сборной России назвал недочёт Устюгова, который не смог выйти в финал спринта на ОИ

Тренер сборной России назвал недочёт Устюгова, который не смог выйти в финал спринта на ОИ
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев разобрал выступление Сергея Устюгова в спринте на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Устюгов занял лишь четвёртое место в своём полуфинале и не смог выйти в финал.

«Все тренеры, которые стояли возле нас с Маркусом, говорили, что первый полуфинал с участием Устюгова и Клебо – это скрытый финал. Но оказалось, что второй полуфинал был сильнее, и для всех это стало шоком. Так вот, мне со своего места показалось — а я стоял на спуске и смотрел на финиш по диагонали — что Сергей вообще выиграл. То же самое показалось и Маркусу! Мы порадовались и обнялись, но тут же тренеры сообщили, что он лишь четвёртый.

И радость сменилась шоком. Потом уже мы поняли, где была если не ошибка, но недочёт. Я не понял, зачем он встал за французом Лукой Шанава. Он ведь очень хорошо бегает пролог, хорошо – четвертьфинал, но в основном вылетает на стадии полуфинала, так как просто встаёт на трассе, ему не хватает сил. А Сергей упёрся в него именно перед выходом на финишную прямую. Не знаю, анализировал он это или нет, но именно эти лишние движения, чтобы обойти француза, возможно, стоили ему места в финале», — написал Турышев в своём блоге на «Чемпионате».

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